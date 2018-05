Kamión v plameňoch aj hromadná zrážka áut: Pondelok na slovenských cestách je na zaplakanie

Doobeda polícia informovala o tragickej dopravnej nehode na diaľnici D2 pri Malackách, pre ktorú bol neprejazdný diaľničný úsek v smere do Českej republiky. Situácia na cestách sa však nelepší ani v poobedňajších hodinách.

Dopravný servis Zelená vlna informuje o viacerých kolíziách a nešťastiach. Viac o spomínanej rannej tragickej dopravnej nehode sa dočítate TU.

Buďte opatrní

16:50 Pred Ivankou pri Dunaji smerom z Bratislavy sa zrazil motorkár s osobným autom. Úsek je neprejazdný.



16:40 Zrážka na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy. Na mieste sa zrazili dve nákladné autá a blokujú pravý pruh, zdržíte sa 10 minút.



16:30 Nehoda v Bratislave v časti Vajnory v križovatke Roľnícka, Pri mlyne v smere do Chorvátskeho Grobu sa zrazilo viacero áut. Dopravu momentálne riadia policajti a na mieste ratájte so zdržaním.



16:20 Nehoda v Perneku na križovatke na Kuchyňu sa tam zrazil kamión s osobným automobilom.



16:10 Pozor si dajte na diaľnici D1. Na 118 kilometri tam v smere do Bratislavy po krajnici kráča chodec.

15:30 Na Galvaniho ulici za križovatkou s Edisonovou smerom k nákupnému centru sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh.

15:20 Polícia riadi dopravu v Žiline na Mostnej pod Rondlom smerom na Estakádu. Približne pred hodinou tam došlo k zrážke kamióna s osobným autom.

V Žiline došlo k zrážke osobného auta s kamiónom. Foto: twitter/ zelenavlna

15:05 Ak smerujete do Svitu majte tiež oči na stopkách. Na výjadze z Popradu horí tráva. Dym sa podpísal pod kolízne situácie.

V úseku je veľa dymu. Foto: twitter/ zelenavlna

14:45 Nehoda sa stala na D1 pred výjazdom na Senec - východ smerom z Trnavy. Nákladiak sa tu zrazil s osobným autom v 33. kilometri.

14:45 V úseku medzi Kapušanmi a Ladou taktiež spôsoboval problémy hustý dym. Dôvodom bol horiaci kamión. Kamión v úseku blokuje jeden jazdný pruh a dopravu ešte aj po 16. hodine riadia policajti.

V úseku medzi Kapušanmi a Ladou je veľa dymu. Buďte preto opatrní. Foto: twitter/zelenavlna

14:30 V hlavnom meste na Prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky buďte opatrní, keďže auto po požiari blokuje odstavný pruh. Prekážka sa nachádza aj na výjazde z Tunela Sitina smerom do Stupavy. Pravý pruh blokuje pokazený kamión.

14:15 Nehoda sa stala aj medzi Novosadom a Zemplínskym Brančom. Pre kolíziu viacerých áut dopravu riadi polícia.

Správu budeme aktualizovať.