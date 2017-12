Jeden z najznámejších väzňov Ľubomír Behan (25): Podrobnosti úteku, ktorý ho stojí dva roky basy

Pobyt v base si predĺžil. Azda najznámejší slovenský väzeň Ľubomír Behan (25), ktorý sa v ostatnom čase pokúsil o útek z väzenia, už pozná svoj trest. „Účet“ za štyri mesiace na slobode mu vystavil sudca Okresného súdu v Trnave, ktorý mu predĺžil jeho pobyt za mrežami o ďalšie dva rok. Behanovi nepomohlo ani kajanie a ospravedlnenie sa všetkým, ktorým svojím útekom spôsobil problémy.

Behanova niekoľkomesačná anabáza na slobode s začala vlani 2. júna ráno a definitívne ju ukončili v dome jeho rodičov policajti 8. októbra. Ujsť z pracoviska neďaleko väznice sa mu podarilo najmä preto, lebo celý objekt strelnice bol nedostatočne strážený. Na počet odsúdených, ktorí v ňom v tom čase pracovali, bolo až žalostne málo bacharov. Dvadsiatku odsúdených totiž strážili len traja! Tí po internom vyšetrovaní ich nadriadených napokon prišli o prácu.

Súdne trestaný až trikrát

Vo väzení v Leopoldove si Ľubomír Behan odpykával 8 rokov a 8 mesiacov za trestný čin lúpeže. Pred súdom ešte ako mladistvý však stál aj v roku 2008, keď dostal trest 9 mesiacov v ústave pre mladistvých, potom aj v roku 2012, kedy mu však sudca dal iba 8 mesačný podmienečný trest. V roku 2014 ho už poslali do väzenia na 8 rokov a 8 mesiacov. Na začiatku štvrtkového pojednávania odmietol prokurátor dohodu o vine a treste, Behan však celý priebeh pojednávania zvrátil svojím vyhlásením. „Vyhlasuje, že som vinný zo spáchania skutku, ktorý mi je kladený za vinu,“ uviedol po porade so svojím advokátom Behan. Po kladnej odpovedi na 5 otázok sudcu bolo dokazovanie už zbytočné, a tak všetci svedkovia mohli odísť.

Pri úteku mal komplica

Obžaloba prokurátora odokryla aj niektoré veci z Behanovho úteku. „Na útek sa pripravoval dlhšie, čomu nasvedčovali aj mobily, ktoré si mal zadovážiť za účelom spojenia sa s osobami mimo ústavu na výkon trest,“ skonštatoval v úvode prokurátor. „Svoj skutok mal vopred premyslený, navyše v čase jeho úteku bol v okolí väznice zaznamenaný pohyb muža na motorke,“ dodal prokurátor, ktorý mu navrhol zvýšiť trest o 2 až 2,5 roka. Naopak, Behanov obhajca svojho klienta bránil slovami že v čase, keď pracoval mimo ústav nebol strážený, ale bol nad ním vykonávaný iba dozor. „Nepoužil násilie, čo ani nemal v pláne, a výrazný vplyv na tom, čo sa stalo, malo porušenie predpisov strážnej služby,“ skonštatoval obhajca.

Nemal pracovať mimo ústavu!

Obhajcove slová, že nemal pracovať mimo väznice Leopoldov potvrdil aj veliteľ bacharov, ktorí v inkriminovaný čas väzňov strážili. „Von nemal ísť robiť nielen preto, že býval v relatívnej blízkosti ústavu (Piešťany - pozn. red.), ale aj preto, že bolo voči nemu vedené ďalšie trestné konanie. No a v neposlednom rade aj preto, že dostal pomerne vysoký trest. O tom, že nás tam na počet väzňov bolo málo radšej ani hovoriť, nebudem,“ netajil Gabriel Telenický (38), ktorý 12 rokov robil bachara a v inkriminovaný čas bol veliteľom trojčlennej (!) stráže, ktorá mala na starosti 20 odsúdených.

Ušiel v posledný možný čas

Dozorcovia netajili, že Behan, ktorý sa na svoj útek pripravoval, ušiel v posledný možný čas. „Na druhý deň mali byť na strelnici streľby, takže potom by sa tam už nikto nedostal. Ak by neušiel v čase, kedy ušiel, už by sa mu to nepodarilo,“ prezradil Vladimír Karaba (49), ktorý rokov robil vo väznici 25 rokov a na konci roku 2016 chcel ísť do výsluhového dôchodku. „Do basy sa k väzňom mobily dostávajú, to je známa vec. Ako, to neviem, no majú ich. Som presvedčený, že ho mal aj Behan, no kde potom zmizol neviem, lebo žiadny sa u neho nenašli,“ doplnil Vladimír. Ostatne, prítomnosť mobilu u Behana mal vo svojej výpovedi pred policajtmi potvrdiť aj jeden z väzňov, ktorí s ním boli v Leopoldove.

Budú bojovať za svoje očistenie

Na základe rozsudku si Behan posedí v base navyše ďalšie dva roky. „Ospravedlňujem sa a ľutujem, čo som spravil. Nemal som úmysel niekomu ublížiť. Bolo to z mojej strany skratové jednanie. Chcem sa ospravedlniť aj príslušníkom väzenskej stáže, ktorí prišli kvôli mne o prácu. Je mi to naozaj ľúto,“ kajal sa pred vynesením rozsudku Behan.

„Za naše očistenie budme bojovať aj súdnou cestou. Boli sme potrestaní a prepustení neprávom. Zlyhal celý systém, nie my, lebo to, ako sme museli robiť bolo celé zle. Ak tvrdia, že nás neustále poučovali, tak to nie je pravda, rovnako aj to, že sme neboli na svojich miestach. Každý mal v danom momente svoju prácu, ale traja sme na všetko dohliadnuť nemohli,“ obhajoval trojicu vyhodených bacharov Peter Vachan (32), ktorý pri strážení odsúdených strávil 8 rokov.