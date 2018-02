Hrozný nález na tráve: Neuveríte, čo tam muž našiel

Kto jej pomohol na druhý svet? Polícia vyšetruje smrť ženy, ktorej nezvestnosť ešte vo štvrtok večer nahlásil jej druh, s ktorým bývala v unimobunke na pozemku bývalého družstva v Hurbanove. Ženu našli na druhý deň mŕtvu neďaleko ich provizórneho obydlia.

Nezvestnosť Ingrid (†52) nahlásil jej druh na polícii vo štvrtok. V piatok ju objavili ležiacu v tráve na chrbte a zaviatu snehom už mŕtvu. „Bola to dvojica, ktorá sa sem dostala údajne z Bratislavy, no ľúbili si vypiť, pretože často boli opití, a neraz sa aj hádali,“ prezradili susedia o dvojici. Po prvotných úkonoch skončil v cele policajného zaistenia druh nebohej ženy Ľudovít (67), ktorého polícia podozrieva z toho, že jej mohol na druhý svet pomôcť práve on. Podľa ohliadajúceho lekára totiž pri smrti Ingrid nevylúčil cudzie zavinenie. „Presná príčina smrti nebohej ženy bude známa až po vykonaní nariadenej súdnej pitvy. Polícia okolnosti tejto tragickej udalosti vyšetruje ako prečin usmrtenia,“ uviedla nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková. Či teda Ingride, ktorú susedia z blízkych domov videli neraz ležať na zemi opitú, pomohol na svet práve jej druh ukáže až ďalšie vyšetrovanie.