Horúci november nielen pri volebných urnách: Takto silno vycerí zuby aj slnko

Babie leto akoby sa vracalo. Meteorológovia hlásia v deň župných volieb takmer na celom Slovensku slnečné počasie a na zahodenie nebude ani najvyššia teplota, ktorá bude na prvý novembrový týždeň veľmi príjemná.

Sobota: Slnečno. Teploty 9 až 15 stupňov C. Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 6 až 3 a najvyššie denné 11 až 14 stupňov C. Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 5 až 0 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C. Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 5 až 1 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 7 stupňov C. Vo výške 1500 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 5 stupňov C. Vo výške 2000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -4 a najvyššia denná 2 stupne C.http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/dnes-teplo-zajtra-zima-pozajtra-pocasie-bude-tento-tyzden-ako-hojdacke.htmlV nedeľu prevažne oblačno. Teploty 9 až 14 stupňov C. Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 7 až 4 a najvyššie denné 11 až 14 stupňov C. Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 6 až 1 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C. Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 6 až 2 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 8 stupňov C. Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 6 stupňov C. Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -5 a najvyššia denná 3 stupne Celzia.