Homosexuálny pár si adoptoval dievčatko: Po dvoch týždňoch zomrelo za záhadných okolností, podozrivý je jeden z otcov!

Len 18-mesačné dieťa zomrelo potom, čo utrpelo mnohopočetné zranenia vrátane fraktúry lebky. Polícia podozrieva jej adoptívneho otca, ktorý ju v čase vzniknutia vážnych zranení strážil.

Elsie bola adoptovaná párom mužov, Mattewom a jeho manželom Craigom, len dva týždne pred nešťastným incidentom. V čase, kedy sa mala malá Elsie ťažko zraniť, ju strážil Mattew, ktorý je povolaním fitness tréner. Mali sa hrať vonku na ihrisku a potom sa vrátiť domov, kde ju mal Mattew prebaliť v obývačke na koberci a ísť odniesť špinavú plienku a oblečenie. Keď sa o pár minút vrátil, dieťa podľa neho ešte stále ležalo na koberci, ale už sa nehýbalo a ani nedýchalo. Záchranku privolal o 18:20.

Dievčatku boli nájdené tri samostatné zranenia. Fraktúra lebky, zlomenina troch rebier a nohy. Taktiež malo krvácanie do mozgu a do sietnic oboch očí. Štyri dni po prevezení do nemocnice zomrelo. Podľa ošetrujúceho lekára sa fraktúry lebky nevyskytujú spontánne. Dôvodom musel byť silný úder o zem alebo o stenu. Konzultantka lekára uviedla, že je nepravdepodobné, aby všetky tieto zranenia vznikli samostatne a náhodne. „Myslím si, že sú súčasťou jednej udalosti,“ povedala pre DailyMail.