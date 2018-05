HOROR cestou do školy: Manželov v aute obkľúčili SMRTEĽNÉ plamene!

Najstrašnejšie sekundy vo svojom živote dnes pred desiatou prežívali manželia Miroslava s Vladimírom z Pincinej pri Lučenci. Chceli ísť na svojom osobnom aute zaplatiť šeky a vziať deti zo školy, no kilometer pred Lučencom prežili horor na vlastnej koži!



Prešli z domu asi štyri kilometre, keď sa zrazu Miroslave, ktorá šoférovala niečo nepozdávalo. „Zo skrinky pod volantom sa začal šíriť najskôr zápach a potom stále silnejší a väčší biely dym,“ povedala Miroslava, ktorá bola v šoku.

„Chceli sme zastať, ale na hlavnej ceste smerom do Bratislavy bola veľká premávka. Asi po dvesto metroch sme odbočili do časti Slatinka, kde sme rýchlo zastavili,“ spomína si na desivé chvíle manžel Vladimír.

„Rýchlo sme z auta vyskočili a mali sme naozaj obrovské šťastie, lebo dym bol už čierny a nebolo vidieť nič. Pokúsil som sa otvoriť kapotu a odpojiť baterku, no to som nemal robiť. Vtedy auto začalo veľmi horieť,“objasňuje mladý muž.

Miroslavu v šoku zobrali do nemocnice. Vladimír (vpravo) sa pozeral ako im auto zhorelo. Foto: pem

Miroslava od strachu utekala až za kríky pri hlavnom ťahu medzi Košicami a Bratislavou. Vladimír sa pokúšal zastavovať autá, aby im pomohli. „Zastavoval som asi sedem áut, no nikto nezastal. Iba mi kývali a dokonca si to fotili a natáčali. Jediný, kto nám chcel pomôcť, ste boli vy,“povedal nám s vďakou Vlado.

Plamene boli obrovské, hasiči požiar likvidovali asi sedem minút. „Máme smolu. Nedávno do nás niekto odzadu narazil. Chceli sme to auto predať a teraz toto. Zhorelo nám tam všetko. Doklady, šeky, ktoré sme chceli vyplatiť na pošte aj peniaze. Šťastie, že neboli s nami naše deti. Neviem si predstaviť, čo by sa dialo vtedy. Oželieme aj to auto. Najhlavnejšie je, že žijeme,“dodal Vladimír.

Príčiny požiaru vyšetrujú hasiči a odťahová služba ho odviezla na šrotovisko.