Generálna prokuratúra: V súvislosti s Kuciakovými článkami zistili deväť pochybení!

Ján Kuciak so snúbenicou Martinou Kušnírovou.

V prípade vyšetrovania vraždy novinára a jeho snúbenice je podľa generálneho prokurátora pozitívny posun.

Pri preskúmaní spisových materiálov súvisiacich s prácou zavraždeného Jána Kuciaka preskúmala Generálna prokuratúra SR celkom 56 spisov, pričom zistila pochybenia v deviatich prípadoch. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval generálny prokurátor Jaromír Čižnár.

Medzinárodný vyšetrovací tím

V prípade vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) je podľa Čižnárových slov pozitívny posun a počet vyšetrovacích verzií sa zúžil.

Čo sa týka samotnej vraždy Kuciaka, ustálilo sa, že terčom bol práve on a nie jeho priateľka. O aký posun ide, nechcel zatiaľ konkretizovať. „Takáto kauza sa musí objasniť, aby sa nikdy takáto špinavosť nemohla stať,“ vyhlásil generálny prokurátor. „Chceme chytiť najskôr vraha,“ podčiarkol.

Na preskúmaní vraždy naďalej intenzívne pracuje spoločný medzinárodný tím. Dohodu o vytvorení slovensko-talianskeho vyšetrovacieho tímu podpisoval 18. apríla v Haagu so svojimi partnermi za SR generálny prokurátor Čižnár. „Vytvorenie takého tímu trvá mesiace, v tomto prípade sa to stihlo za približne tri týždne,“dodal Čižnár.