FOTO Taxikár, ktorý tvrdí, že ho prepadli policajti: Chceli ma zabiť a hodiť do jazera!

Kopali ho, škrtili a vyhrážali sa zabitím! Taxikár Zdenko Tauchman (61) na hororovú noc, keď ho vytiahli z auta a doriadili traja mladí muži, nikdy nezabudne. Šokujúce je, že podľa neho boli útočníkmi policajti v civile. Tí sú vraj stále v službe, pričom jedného z nich zazrel v uniforme na ulici. Prípadom sa zaoberá aj inšpekcia ministerstva vnútra.

Po službe, krátko po polnoci, mal taxikár Zdenko Tauchman (61) namierené do obce Počúvadlo, kde býva. Už v Štiavnických Baniach si však všimol, že za ním ide nejaké auto.

Lietal ako lopta

Pri Počúvadlianskom jazere ho zrazu predbehlo a skrížilo mu cestu. „Vystúpili odtiaľ traja muži, pribehli ku mne a ja som otvoril dvere. Myslel som, že potrebujú pomôcť, no zostal som v šoku. Schytili ma za bundu, vytiahli von a dlaňami búchali po streche taxíka so slovami, že robím pre toho eštebáka,“ opisuje nočný incident.

Nato odtrhli taxikársky terčík, vyhlásili, že určite vie, kto sú a začali ho biť. „Kopali ma do ľadvín, mlátili do krku a škrtili. Lietal som ako lopta,“ spomína ťažké chvíle. Popri tom násilníci vykrikovali, že po tej ceste mu zakázali chodiť a mal používať obchádzku.

Útočníci vraj boli mladí muži, o ktorých je presvedčený, že sú policajti. „Boli v civile, no pochopil som to vo chvíli, keď ma päsťou udierali do krku. To sú typické policajné metódy na umlčanie napadnutého, aby nekričal,“ vysvetlil. Sám vraj kedysi ako vojak ministerstva vnútra školil policajtov, takže vie, o čom hovorí.

Vyhrážali sa zabitím

Keď si myslel, že je po všetkom, znovu sa do neho pustili. „Krk mi tlačili na zvodidlá, ledva som dýchal. Jeden z nich povedal: Zabime ho a hoďme do jazera! Vtedy som si hovoril, že to je moja posledná minúta,“ vraví zhrozene.

Muži boli podľa neho opití, výrazne z nich tiahlo. Keď svoj čin dokonali, nastúpili do neosvetleného auta a odišli k miestnej reštaurácii. „Práve v tej sa zvyknú schádzať štiavnickí, žiarski a zvolenskí policajti. To ma len utvrdilo v tom, kto útočil,“ podotkol.

Po bitke mužov zákona nevolal. „Veď ma len chvíľu predtým napadli ich kolegovia! Hodili by ma rovno do jazera,“ myslí si.

Keď prišiel domov, dal si tabletku od bolesti, no ráno vyhľadal zdravotnícku pomoc. Mal silno narazené rebrá, opuchliny, bolela ho sánka, krk a ledva šepkal. S lekárskou správou potom išiel na štiavnickú políciu podať trestné oznámenie. Odvtedy sa podľa neho nič nedeje. „Napriek tomu, že jedného z nich som spoznal na ulici, keď bol v službe. Som si istý, že všetci na oddelení vedia, kto to urobil, ale sú ticho,“ dodal znechutene.

Konkurenčný boj?

Majiteľ taxislužby Oldřich Havlík má rovnaký názor, celý prípad ide podľa neho do stratena. „Takto pomáhajú a chránia nás, že mlátia starých ľudí. A tí traja sú stále v službe! Vieme, že dvaja sú z Banskej Štiavnice, ďalší zo Zvolena,“ krúti hlavou. Dodal, že samotný incident vníma ako konkurenčný boj medzi taxikármi, kde ako majitelia figurujú aj bývalí policajti.

Prípadom sa zaoberá Sekcia kontroly a inšpekčnej služby ministerstva vnútra. „Je začaté trestné stíhanie vo veci pre podozrenie z nebezpečného vyhrážania a ublíženia na zdraví. Vec nie je ukončená a prebiehajú procesné úkony. Preto nie je možné sa k prípadu vyjadrovať,“ odpovedali nám z tlačového odboru rezortu.