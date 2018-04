EXKLUZÍVNE Prehovorila mama ťažko zraneného policajta Slavomíra (30): Dôvod, prečo sa o syna bojím!

Pri presune na policajný zásah havarovali a jeho kolega (†31) zomrel. Slavomír (30) bojuje o život v galantskej nemocnici. Jeho mama Dagmar dúfa, že sa ho lekárom podarí zachrániť, o synovej situácii však veľa nevie.

Policajné auto bolo po čelnom náraze do autobusu totálne zdemolované. Hrozný náraz z neho dokonca vytrhol motor.

Slavomír pochádza z okresu Dunajská Streda. Mladý policajt odišiel do Bratislavy, kde žije jeho priateľka, ale pravidelne sa vracal aj do obce neďaleko Dunajskej Stredy, kde býva jeho mama a nevlastný otec. Obaja prežívajú posledné dni veľmi ťažko.

Mama Dagmar o nehode policajného auta s autobusom nemá veľa informácií a správy zo vzdialených zdrojov nerieši. Napriek tomu, že je v obklopení policajtov - synových kolegov - podrobnosti nevie, ostáva jej len čakať.

So synom nemali problém rozprávať sa o rôznych témach a problémoch, ale o jeho práci nevie takmer nič. "Raz mi rozprával o jednom prípade a mňa to veľmi vystrašilo. Vtedy mi oznámil, že mi o práci už radšej nič nepovie," vraví Dagmar, ktorá pracuje ako učiteľka.

Nešťastná mama po tom, čo Slavomír začal pracovať na policajnej stanici v Bratislave, o synovi veľa nevedela. "Keďže som ho ako mladšieho učila, doma mi nevravel takmer nič a teraz to bolo podobné. Nevedela som ani, že zmenil obvodného lekára. V nemocnici to museli povedať jeho kolegovia, lebo ja som o tom nemala tušenia," dodáva.

O zdravotnom stave syna je pre Dagmar ešte náročné hovoriť. Povedala, že podľa lekárov je skoro na závery, Slavomír je stále v kritickom stave, ale mal by byť stabilizovaný. Dvojica chodí do nemocnice v Galante, koľko sa dá a netrpezlivo čaká na to, či sa Slavomír z ťažkého stavu dostane.