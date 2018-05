Drzá žena sa TAKTO vyhrážala rodinám polície: Ich reakcia vás rozhodne prekvapí!

Na oficiálnom facebookovom profile Polície Slovenskej republiky sa včera strhla ostrá hádka medzi neznámou ženou a samotnou políciou.

Ako vyplýva z vyjadrenia polície na ich facebooku, včera pod príspevkom v ktorom polícia informovala o zásahu voči extrémistom, ktorí nemajú problém s podporou fašizmu a nacizmu sa objavil výhražný komentár od neznámej ženy.

„Vy ste banda zapredaných policajtov...Vaše rodiny za toto Vaše konenie budú v budúcnosti trpieť!“ znel komentár od ženy, ktorá na internete vystupovala pod vymysleným menom AN KA. Polícia nelenila a na komentár reagovala po svojom „Vy ste chudera... z Vášho „anonymného“ Facebooku sme zistili Vaše celé meno a aj mená Vašich rodinných príslušníkov. Čakajte čoskoro návštevu,“ znela reakcia.

Hádka sa strhla pod príspevkom o zákroku voči extrémistom. Foto: facebook Polícia Slovenskej republiky

Ľudia sa rozdelili na dva tábory a polícia sa preto rozhodla na svojom facebooku zverejniť vysvetlenie, prečo na komentár reagovali expresívne.

„Naša odpoveď bola prehnaná a expresívna. Taká mala aj byť. Nie je prípustné, aby niektorí jedinci žili neustále v domnení, že sa môžu schovať za pomyselnú anonymitu internetu a spoza svojej klávesnice osočovať, urážať alebo dokonca vyhrážať sa komukoľvek. Nielen polícii, ale aj všetkým z vás. Takíto ľudia sa nezmenia dovtedy, pokiaľ im to nebude vysvetlené ich spôsobom vyjadrovania sa,“ píše polícia.

Polícia poukázala na to, že vyhrážanie je závažný trestný čin , ktorý nemôže byť podceňovaní a vyhrážať sa policajtom na ich oficiálnej stránke je jednoducho drzosť. Žena po reakcii policajtov svoj komentár na facebooku zmazala. Názory uživateľov facebooku na túto výmenu názorov sa líšia.

"AN KA...Anča si v p*deli. Dúfam,že ti to poriadne vysvetlia v tej makovici.", vyjadril sa jeden používateľ facebooku. Našli sa aj takí, ktorí aj napriek vysvetleniu polície s reakciou nesúhlasia : "Ako administrátor takejto stránky by ste mal svoje vyjadrovanie prispôsobiť svojmu postaveniu. I keď sa pani zjavne vyhrážala Vás komentár nebol na mieste. Lebo v konečnom dôsledku ste sa jej vyhrážal tiež," znela reakcia iného užívateľa.