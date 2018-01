Drogový díler z východu: Neuveríte čo vyhadzoval z idúceho auta!

Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy v spolupráci s políciou zadržali koncom septembra drogového dílera, ktorý pôsobil v Michalovciach a okolí. Pomohol im pri tom aj služobný pes finančnej správy, ktorý je vycvičený na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok. Spoločne sa im tak podarilo zadržať približne 1,5 gramu pervitínu, z ktorého by bolo možné pripraviť takmer 80 jednorazových dávok tejto drogy.

Počas akcie zameranej na zadržanie páchateľov drogovej trestnej činnosti v okrese Michalovce boli v Nacinej Vsi najskôr zadržané tri osoby. "Dve z nich boli po vykonaní prvotných úkonov zo zadržania prepustené, tretia podozrivá osoba, muž vo veku 35 rokov z Michaloviec, bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Počas služobného zákroku totiž vyhodil cez okno spolujazdca injekčnú striekačku s obsahom neznámej kryštalickej látky," informovala hovorkyňa finančnej správy SR Ivana Skokanová. Vykonaným expertíznym skúmaním sa zistilo, že sa v nej nachádzalo 1,25 gramu materiálu s obsahom metamfetamínu - pervitínu. "Zo zaisteného množstva by bolo možné pripraviť minimálne 16 až 64 bežných jednorazových dávok drogy," priblížila hovorkyňa. Pri výkone prehliadky bytových a nebytových priestorov v Michalovciach našli vyšetrovatelia navyše aj ďalšiu striekačku, v ktorej sa nachádzalo 0,16 gramu rovnakej látky. Z tohto množstva by bolo podľa Skokanovej možné pripraviť minimálne tri až 13 bežných jednorazových dávok drogy. "Zaistené boli aj komponenty slúžiace k distribúcii omamných a psychotropných látok," doplnila. Michalovský vyšetrovateľ obvinil 35-ročného muža zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Podľa doterajšieho zistenia páchal drogovú trestnú činnosť už dlhší čas. Vyšetrovateľ v uvedenom prípade spracoval podnet na väzobné stíhanie. "V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na tri až desať rokov," uzavrela hovorkyňa.