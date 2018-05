Dramatický ZÁSAH kukláčov v Trnave: Z bytu, ktorý prehľadávali, vyskočil muž zo 7. poschodia!

V jednej z bytoviek na Veternej ulici zasahovali v pondelok kukláči.

Podľa informácii spravodajského portálu Televízie Markíza tvnoviny.sk , malo ísť o protidrogovú raziu. Ozbrojení kukláči v Trnave prehľadávali viacero objektov a ľudia na Veternej ulici zásah polície očakávali.

Polícia po príchode do bytu na Veternej ulici zadržala dvoch podorzivých. V byte, ktorý sa nachádza na siedmom poschodí mali muži drogy dlhodobo predávať aj variť. Po príchode do bytu museli ozbrojení kukláči pootvárať okná aj dvere, pretože v izbách bolo cítiť chemikálie. Otvorili sa aj dvere, ktoré viedli na terasu. Hneď na to sa jeden z podozrivých rozbehol a vyskočil. Na zem dopadol z výšky 20 metrov. Zatiaľ čo kukláči prehľadávali byt, 31-ročného muža, údajne, odovzdali dvom policajtom z pohotovostnej motorizovanej jednotky v Trnave. Keď zbadali, že sa rozbehol, chceli ho zachytiť, no nestihli to. Ten pád z veľkej výšky neprežil.

„Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci pre trestný čin marenie úlohy verejným činiteľom z obzvlášť závažným následkom v súbehu s trestným činom usmrtenia," uviedla hovorkyňa ministerstva vnútra Andrea Dobiášová pre tvnoviny.sk .

