Dostihlo ju rodinné prekliatie? Lívia (†19), ktorá zomrela s kamarátkou Noémi (†23), predtým pochovala svojich najbližších!

Kamarátkam Noemi († 23) a Lívii († 19), ktoré zahynuli vo štvrtok po nehode medzi Dunajskou Lužnou a Šamorínom, pripravujú príbuzní pohreby. V oboch prípadoch zomrel najmladší člen rodiny. Priam mrazivý je však osud Lívie, ktorá pochádzala z Malého Horeša v Trebišovskom okrese. Krátkou pred smrťou pochovala dvoch svojich najbližších!

Horešania sa nevedia spamätať od piatka rána, kedy sa dedinou rozletela smutná správa o smrti mladučkej Lívie.

„Rodičia Laci a Katika mali štyri deti – Tomáša a trojčatá Líviu, Laciho a Roliho, ktorý sa narodil nemý a preto navštevuje školu pre sluchovo postihnutých v Prešove,“ hovorí pani, ktorá si neželá byť menovaná.

Tragická smrť matky

„V roku 2010 tesne pred Vianocami sa stalo obrovské nešťastie. Mali na stole v prednej izbe položený adventný veniec so zapálenými sviecami. Nevedno prečo, ale dekorácia začala horieť a mama Katarína (†36) sa pri tom udusila. Jej muž ostal na všetko sám. Okrem štyroch detí sa musel postarať aj o svojho otca, ktorý s nimi žije v spoločnej domácnosti,“ s plačom rozpráva Horešanka.

Náhly skon otca

Dodáva, že tento rok v júli náhle, z jedného dňa na druhý, však zomrel na mozgovú porážku aj sám otec Ladislav (†57). „Ako keby toto všetko nestačilo, vo štvrtok večer sa za rodičmi pobrala aj Lívia,“ narieka žena ktorá nám ukázala dom, v ktorom býva ťažko skúšaná rodina.

Doma bol iba dedo Ladislav (89) s vnukom Rolandom (19).

Ťažko skúšaný dedko

Starý pán, ktorý má veľké problémy so sluchom a chôdzou, nám porozprával, že odkedy im policajti oznámili hroznú správu, nevie sa spamätať zo šoku. „Lívia po smrti matky prevzala na seba mnoho z jej úloh. Bola veľmi šikovná, skoro sa naučila variť, piecť a porobiť všetko okolo domu. I toto rozhodlo, že sa vyučila za cukrárku. Keď ukončila štúdium v Kráľovskom Chlmci, zlákala ju do Bratislavy kamarátka a ona sa tam zhruba pred rokom odsťahovala,“ rozpráva dedko, ktorý ťažko znáša tragickú smrť vnučky. „Tri náhle úmrtia za sedem rokov? To je už naozaj priveľa na jednú rodinu,“ horekuje.

Zodpovední vnuci

Dozvedeli sme sa, že po smrti otca sa hlavou rodiny stal najstarší vnuk Tomáš (23), ktorý je vyučený kuchár. „Oženil sa len nedávno. Nebýva síce v Horeši, ale často k nám chodí s manželkou Simonettou a porobia čo treba,“ uzavrel starý pán, ktorý po smrti Lívie ostane bývať už len s jej bratmi – dvojičkami Rolim a Lacim. Práve Lacko sa bude musieť postarať o dedka a nemého brata.

Veľké Trakany smútia

Neďaleko, vo Veľkých Trakanoch, zase smútia za nebohou Noémi (†23). V jednej z bočných ulíc žijú v útulnom domčeku jej rodičia František (59) a Jolana (56).

Najprv sme sa rozprávali s domácou pani, neskôr k nám prišiel jej manžel a ona odišla. „Manželka je chorá a odkedy sa dozvedela, že Noémi zomrela, priťažilo sa jej,“ povedal smutne otec nebohého dievčaťa.

"Libling" rodiny

„Máme ešte ďalších päť detí: Tomáša, Františka, Adrianu, Simonu a Sandru. Nebohá dcérka bola náš najmladší miláčik. Ani nevieme poriadne, čo sa tam stalo. Peniaze na cestu nemáme, tak zatiaľ čakáme,“ povedal pán František.

Rodina bývala 22 rokov v Kráľovskom Chlmci, v roku 1983 kúpili domček a presťahovali sa do Veľkých Trakán.

Osudné rozhodnutie

„Noémi bola veľmi nadaná a múdra. Vyučila sa v odbore kuchárka, servírka a potom si spravila maturitu. Tu si však pre svoj rómsky pôvod nevedela nájsť prácu. Potešilo ju, keď sa jej ozvala kamarátka Lívia, že v Bratislave dostanú byt do podnájmu a získajú prácu. Mali aj pomáhať známemu náboženskému spoločenstvu, ktoré sa o ne postaralo,“ vysvetľuje František.

O pitve nechce ani počuť!

Celá rodina patrí k Svedkovom Jehovovým, ktorí odmietajú transfúziu, takže sa im nepozdávala ani dcérina pitva. Na tú sa ich nikto nepýtal, keďže dcéra zomrela tragicky. „Nesúhlasil by som s tým, ani s darovaním orgánov, keďže u nás platí, ako si na tento svet prišiel, tak z neho odídeš,“ prekvapil otec Noémi.

Okolnosti tragickej havárie

K tragickej nehode došlo vo štvrtok večer na ceste medzi Dunajskou Lužnou a Šamorínom. Zrazilo sa tam malé osobné auto, v ktorom okrem vodičky (28) sedeli Lívia a Noémi, s terénnym vozidlo, v ktorom bola okrem šoféra (20) mladá spolujazdkyňa (17). Keďže terénne auto ostalo po zrážke stáť v protismere, narazilo do neho ďalšie vozidlo, ktoré šoféroval 34-ročný muž.

Lívia (†19) a Noémi (†23) utrpeli zranenia, ktorým podľahli. Vodiča terénneho auta ošetrili na mieste, ostatných odviezli do nemocníc najmä s poranenými hlavami a hrudníkmi.

Podľa svedka, ďalšieho vodiča, auto, kde sedeli tri mladé ženy, predbiehalo kamión a už sa nestihlo včas zaradiť. Zrazilo sa s terénnym autom, ktoré išlo v protismere.