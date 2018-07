Desivé TAJOMSTVO posledných minút života dobodanej Márie (†40): Existuje priamy SVEDOK brutálnej vraždy?!

Zomrela za svoju otvorenosť? Brutálna vražda sympatickej Márie (†40), ktorú v noci zo štvrtka na piatok viac ako dvadsiatimi bodnými ranami usmrtil jej manžel Ľudovít (43), otriasla nielen celou Trhovou Hradskou, kde dvojica so synom bývala, ale aj kolegyňami nebohej ženy. Práve ony prezradili pozadie rodinnej tragédie, ktorú na vlastné oči videl Máriin syn!

Dráma, akú si dedina neďaleko Dunajskej Stredy nepamätá, sa pritom vôbec nemusela stať. Mária však o tom, čo doma zažíva nikomu nepovedala, ba tíško sama spriadala plány ako svojho tyrana opustiť. „Mala dve práce, lebo splácali hypotéku na dom, a aj ďalšie pôžičky. Ľudovít však v ostatnom čase často menil zamestnania, čo jej malo dosť vadiť. Okrem práce na benzínke chodila upratovať ešte do dvoch domov,“povedala Oľga, kolegyňa Márie z benzínky v Dunajskej Strede. „Práve v tom jednom ju mal muž vyhľadať, dokopať a zbiť. On bol totiž strašne žiarlivý,“ vraví ďalej Oľga. Bitkou a psychickým týraním Márie sa však Ľudovítova žiarlivosť neskončila. Žiaľ, skončila sa tým najhorším spôsobom.

Odísť od tyrana už nestihla

Nikto nechápe, prečo toto všetko Mária trpela. Hoci, podľa slov kolegýň mala vraj už vyhliadnutý aj byt, kam sa chcela po odchode od manžela spolu so synom nasťahovať. „Neviem o tom, že by mala druhého chlapa, to asi nie, ale psychicky to s ním už nezvládala. Žiaľ, jeho slová o tom, že ak od neho bude chcieť odísť, tak ju zabije, sa naplnili,“zareagovala smutne ďalšia z kolegýň Betty. Ľudovít sa s manželkou pohádali a Mária mu zrejme vyhodila na oči, že od neho radšej odíde ako všetky jeho scény a bitky aj naďalej znášať. Krik počuli aj susedia, ktorí jej chceli pomôcť, lenže rozbesnený muž ich vyhnal preč. Potom vzal nôž a medzi kuchyňou a obývačkou Máriu dobodal na smrť. To všetko pred očami ich syna Ľudovíta (19)!

Syn videl maminu vraždu!

Doslova ako horor totiž vyznieva informácia, že to, čo sa stalo mal na vlastné oči vidieť ich jediný syn. „Hovorila mi kolegyňa, že keď bola pri ich dome zapáliť sviečku, tak akurát vyšiel von. On jej rozpovedal, ako sa to celé stalo. Chlapec pri tom, ako otec bodal mamu stál pri nich ako obarený a nebol schopný nič urobiť. Otec mu po svojom besnení vraj ešte povedal, aby nevolal záchranku, že nech zomrie tu,“ pridáva šokovaná Oľga. Je možno si teda iba domýšľať, že Mária sa v osudný večer počas hádky s manželom rozhodla povedať mu, že ho so aj synom opustia a ona sa s ním rozvedie. To ho rozčúlilo natoľko, že vzal nôž a viac ako dvadsiatimi ranami do oblasti brucha, srdca, pľúc a krku ju brutálne zavraždil. „Ja som sa s ňou po telefóne rozprávala deň pred vraždou. Ani na um by mi neprišlo, že je to naposledy, a že takto skončí. Marika, odpočívaj v pokoji, budeš nám veľmi chýbať,“ vraví so slzami v očiach Betty. Polícia obvinila Ľudovíta, ktorý sa k brutálnemu činu priznal, z obzvlášť závažného zločinu vraždy, spáchaného na osobe blízkej, za čo mu hrozí basa na 20 až 25 rokov prípadne doživotie.

