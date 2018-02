Deň po obrovskej tragédii pod Tatrami: Koľko detí bojuje o život?

Niektoré z detí, ktoré vo štvrtok poobede zrazilo auto pri obci Spišské Bystré, ostávajú v nemocniciach v regióne. Iné previezli na špecializované pracoviská do Košíc a Martina. Stav jedného z nich je kritický.



Dve z 12 zranených detí previezli do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. „Jedna z pacientiek bola v piatok s komplikovaným úrazom panvy po konzultácii preložená na vyššie pracovisko do košickej univerzitnej nemocnice na kliniku úrazovej chirurgie. Druhá pacientka so zlomeninou v oblasti kosti panvy, avšak ľahším poranením, je hospitalizovaná na chirurgickom oddelení spišskonovoveskej nemocnice,“uviedla Jana Fedáková zo spoločnosti Svet zdravia, ktorá nemocnicu v Spišskej Novej Vsi prevádzkuje.

Ďalšie dve deti ostávajú s ľahšími povrchovými zraneniami v levočskej nemocnici. Jej hovorkyňa Alžbeta Sivá TASR potvrdila, že by ich v najbližších dňoch mali prepustiť do domácej starostlivosti.

V Levoči vo štvrtok poobede prijali aj ďalšieho malého pacienta, toho však s vážnymi zraneniami okamžite previezli na špecializované pracovisko Univerzitnej nemocnice (UN) v Martine. "Dieťa bolo prijaté v kritickom stave a vzhľadom na typ a rozsah jeho poranení je, žiaľ, zlá prognóza vývoja jeho zdravotného stavu,“ priblížila pre TASR hovorkyňa UN Katarína Kapustová s tým, že momentálne leží na Klinike detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Podľa hovorkyne popradskej nemocnice Sylvie Galajdy ostávajú na tamojšom oddelení úrazovej chirurgie dve deti. Vo štvrtok po nehode tam ošetrili celkom šesť pacientov, niektorých z nich prepustili, ďalší smerovali na špecializované pracoviská v regióne.

Jedno z ťažko zranených detí smerovalo hneď po tragickej udalosti do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, kde ho na umelej pľúcnej ventilácii previezli leteckí záchranári. Dievča vo veku približne 11 rokov malo podľa hovorkyne Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Zuzany Hopjakovej ťažké zranenia hlavy. Bližšie informácie k jeho aktuálnemu zdravotnému stavu košická nemocnica odmietla poskytnúť, keďže na to nemá povolenie.

Vodič podľa štvrtkových informácií polície do detí narazil, lebo jeho auto dostalo šmyk.