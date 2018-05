Dávid B., ktorý zbil v osade policajtku a jej kolegu: Výška jeho trestu niektorých poriadne pobúrila!

V roku 2011 sa mladý hokejista František Koleno z Považskej Bystrice pobil v bare. Spacifikovať ho chcela privolaná policajtka Katarína. Aj ho dala k zemi a jeho kolegovia mu nastriekali do očí slzotvorný plyn. Na to však František silno kopol policajtku do kolena. Spôsobil jej poškodenie a zlomeninu. Hrozilo mu až 12 rokov basy, napokon po odvolaní dostal osem natvrdo. Neskôr mu odchádzajúci prezident Gašparovič odpustil šesť rokov z trestu.