Brutálni bitkári zo školy poznajú svoj trest. Jeho výška vás dostane

Konečne sa dočkali. Na Okresnom súde v Leviciach padol rozsudok v prípade surovej bitky na Základnej škole v Demandiciach v Levickom okrese. Trojica mladíkov tam vlani 9. mája brutálne zbila Tomáša, pričom útok si dokonca útočníci nahrávali na video. Napadnutý chlapec a jeho najbližší sa tak po trištvrte roku dočkali potrestania vinníkov.

Surová bitka v škole vlani otriasla celým Slovenskom, Tomáš si z navyše z nej odniesol vážne zranenia, s ktorými bol istý čas v nemocnici. Smutné na celej veci bolo, že riaditeľka školy vtedy šikanu či iný nátlak absolútne vylúčila. Na hlavné pojednávanie sa dostali aj hlavní aktéri bitky, 17-ročný Timotej a o rok mladší Kristián. Nechutného napadnutia sa zúčastnil aj tretí chlapec – Alex, no ten mal v tom čase mal iba trinásť rokov a nebol trestne zodpovedný. Teraz už však sedí vo vyšetrovacej väzbe za to, že v Ipeľskom Sokolci napadol a okradol bezvládneho dôchodcu.

Útočníci svoju vinu priznali

Vážny incident sa odohral okolo pol ôsmej ráno v priestoroch školskej šatne. „Poškodený utrpel pomliaždenie ľavej temenospánkovej oblasti hlavy, ktoré si vyžadovalo primeranú dobu liečby a práceneschopnosť v trvaní sedem dní, pričom bol obmedzený na bežnom spôsobe života. Navyše, u poškodeného došlo k poškodeniu životne dôležitého orgánu, mozgu,“skonštatoval sudca na margo Tomášových zranení. Timotej s Kristiánom odmietli dohodu o vine a treste a pred sudcom podali vyhlásenie, že sa v plnej miere cítia byť vinní zo skutkov, z ktorých sú obžalovaní. Aj preto sudca napokon vyriekol verdikt.

Vyviazli len s podmienkou

Za svoje brutálne vyčíňanie na bezbrannom spolužiakovi Tomášovi vymeral sudca Timotejovi, ktorý je už stredoškolákom, polročný trest s podmienečným odkladom na šestnásť mesiacov. Okrem toho musí navštevovať psychológa. Mladšieho Kristiána, ktorý je teraz v reedukačnom zariadení, však súdili aj za ublíženie na zdraví. Napadol a vážne zranil totiž i vlastného strýka. Za to dostal od súdu úhrnný trest v trvaní 15 mesiacov s dvojročnou podmienkou. Zároveň musí poisťovni za liečbu jeho zraneného strýka zaplatiť vyše 900 eur. Keďže obaja odsúdení mladíci a aj ich obhajca sa práva na odvolanie vzdali, rozsudok je právoplatný.

Ospravdelnenie len naoko?

Sudca navyše obom odsúdeným nariadil, aby sa svojej obeti osobne ospravedlnili. Po vynesení rozsudku a ukončení pojednávania tak síce i spravili, Tomášova matka to ale vnímala len ako prázdne gesto. „Za synom síce prišli a aj sa mu ospravedlnili, ale nemyslím si, že to bolo úprimné. Podľa mňa to spravili len naoko,“ netajila chlapcova mama Ivana, ktorá nebola spokojná ani s výškou trestu. „Mali by za to, čo spravili, skončiť za mrežami,“ neskrývala sklamanie nad rozsudkom. „Za to, aké útrapy a problémy nám spôsobili by si nič iné ani nezaslúžili,“ dodala. Starosta obce síce po incidente navrhoval Rade školy odvolanie riaditeľky, tá to ale napokon všetko ustála a vo svojej funkcii zostala.