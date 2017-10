Brutálna vražda z ktorej vás zamrazí: Matka upiekla svojich dvoch synov (†2 a †1) zaživa v rúre!

Šialená matka (24) z americkej Atlanty upiekla svoje deti (†2 a †1) v rúre zaživa kvôli tomu, že pre nich nemohla nájsť opatrovateľku. Podľa rodiny žena trpela psychickými problémami, polícia ju obvinila z vraždy. O prípade informuje portál Blesk.cz.

Slobodná matka Lamora Williams (24) svojich dvoch synov zavraždila v piatok. Podľa polície žena strčila dvojročného Keyanta a ročného Ja'kartera do rúry, ktorú zapla. Potom viedla videohovor s ich otcom Jameelem Pennem, akoby sa nič nestalo. Otec si ale všimol, že jeho synovia ležia nehybne na podlahe a zalarmoval políciu. Záchranári bohužiaľ už chlapcom nedokázali pomôcť. Matka sa spočiatku vyhovárala, že jej deti zomreli v „starostlivosti inej osoby“, policajti ale rýchlo prišli na to, že to nie je pravda a obvinili ju z vraždy.

Podľa dostupných informácií žena musela nedávno skončiť v práci, pretože nemohla nájsť opatrovateľku. Priateľom sa mala priznať, že „už má toho všetkého dosť“. Podľa rodiny trpela psychickými problémami od doby, kedy jej pred piatimi rokmi náhle zomrel otec. Bola umiestnená do väzby a prípad polícia naďalej vyšetruje.