Brutálna vražda hviezdy známej talentovej súťaže: Žiarlivý manžel krásnu speváčku popravil na verejnosti!

Mala pred sebou žiarivú budúcnosť. Talentovanú speváčku San Sreylai (†23) ale pripravil o život jej žiarlivý manžel. Zastrelil ju v salóne krásy a napokon obrátil zbraň aj proti sebe.

53-ročný manžel hviezdy kambodžskej verzie známej hudobnej reality show Hlas zrejme neuniesol, že sa s ním krásna San rozišla. Ako informuje Blesk.cz, z kamerového záznamu, ktorý má polícia k dispozícii, je zrejmé, že medzi dvojicou došlo najprv k hádke. San sa so svojím mužom Chey Rinem najprv o niečom hádala. Keď sa otočila a chcela odísť, vytiahol muž zbraň a doslova ju popravil. Potom zbraň otočil proti sebe. Svedkovia údajne počuli tri alebo štyri výstrely.

53-ročný manžel zastrelil San priamo v salóne krásy. Foto: Profimedia

Podľa rodinných známych bol Rin veľmi agresívny a svoju ženu trápil. „Rozišli sa, keď sa San prihlásila do Hlasu. Ich vzťah bol stále horší a horší, pretože on veľmi žiarlil,“ vysvetlila sestra zavraždenej. Podľa Saninho kamaráta Rin ťažko niesol, že sa jeho žena stáva populárnou. „Obťažoval ju aj potom, čo sa rozišli,“ dodal. Vraždu a samovraždu manželského páru naďalej vyšetruje polícia. Dvom malým deťom to už ale rodičov nevráti.