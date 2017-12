Basa za fotku: Držia manžela policajtky vo väzbe nezákonne? Ústavný súd poslal jasný odkaz!

Ústavný súd prijal sťažnosť poľovníka Radka Hanáka zo Stropkova (39), ktorého šupli do basy za fotku poslanú jeho manželke policajtke. Namieta porušenie svojho práva na osobnú slobodu a spravodlivé súdne konanie svidníckym súdom.

Vášnivý poľovník je trestne stíhaný pre prečin nebezpečného vyhrážania. Poslal totiž svojej vtedy ešte manželke Darine (38) fotku ulovenej zveri a bilboardu s reklamou na jeho obchod s loveckými potrebami. Išlo o esemesky s fotkou zastreleného diviaka a reklamného bilboardu jeho predajne s vyobrazením diviačej zveri v zameriavači puškohľadu s textom: “Vidíš, tak sa strieľajú prasatá. Ako banner sa ti páči?”

Hoci fotky svojich trofejí jej často posielal aj v minulosti, teraz to Darina vyhodnotila ako pokus o zastrašenie a vyhrážku zabitím. Preto zalarmovala svojich kolegov a tí požiadali súd o uvalení väzby na neho, aby nepokračoval v trestnej činnosti.

Súd im vyhovel, po pár mesiacoch ho pustlili na slobodu s tým, že mu dali náramok a bez súhlasu súdu sa nesmel pohnúť z domu. Lenže, predvolala ho na vyšetrenie psychologička. Keďže nemal od súdu súhlas vzdialiť sa z domu, odmietol k nej ísť. A to bol dôvod na jeho ďalšie zadržanie a opätovné posadenie za mreže. Znovu preto, aby nepokračoval v trestnej činnosti.

Stačila jediná fotografia: Muž ju poslal manželke - policajtke, tá hneď privolala kolegov

Nerešpektujú odporúčanie Ústavného súdu?

No podľa jeho advokáta Petra Troščáka zadržanie bolo vykonané nezákonným spôsobom a z nezákonných dôvodov. “Policajti na neho čakali na súde, keď sa šiel hlásiť k probačnému úradníkovi. Zadržali ho pre marenie vykonávania nariadených úkonov, no súd ho poslal za mreže z dôvodov prvotnej väzby, teraz však preto, aby neušiel a nevyhýbal sa stíhaniu,” vraví obhajca. Podľa neho teoreticky prichádzal do úvahy dôvod vzatia do väzby iba ak by bol na úteku alebo sa skrýval, pôsobil na svedkov či maril objasňovanie skutočností, pokračoval v trestnej činnosti či dokonal skutok alebo bol obvinený pre iný úmyselný trestný čin či bol obvinený z terorizmu.

Ústavný súd (ÚS) prijme sťažnosť v prípade, ak nezistí žiadne dôvody na odmietnutie a pri predbežnom prerokovaní ju neposúdi ako zjavne neopodstatnú. Hanákovu prijal a bude o nej rozhodovať. No už teraz predseda senátu Sergej Kohút v rozhodnutí uviedol: “Nad rámec uvedeného ústavný súd uvádza, že vzhľadom na okolnosti prípadu a prijatia veci na ďalšie konanie by mali všeobecné súdy už v tomto štádiu zvážiť dôvody väzby u sťažovateľa.”

No Hanák je stále za mrežami. Prípad budeme ďalej sledovať.