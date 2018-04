Auto colníkov zabíjalo! Čelný náraz neprežila žena (†65) , v nemocnici skončilo aj dieťa a piati muži

Ďalší vyhasnutý život. Snaha o zabránenie nárazu do pred sebou idúceho vozidla spôsobila, že vozidlo finančnej správy vošlo do protismeru kde sa zrazilo s osobným autom, v ktorom zahynula jedna žena (†65). Do nemocnice boli prevezení ak ďalší zranení ľudia vrátane dieťaťa.

V nedeľu podvečer sa traja colníci z Colného úradu Nitra presúvali v rámci výkonu svojej práce. Vodič ich vozidla Wolksvagen Transporter v snahe vyhnäť sa zrážke s pred ním idúcim autom, lebo by nedokázal včas ubrzdiť, strhol volant do protismeru kde však v tom čase išla Kia Ceed. V nej sa nachádzali štyri osoby, dvaja muži, žena a dieťa. Žena (†65) čelný náraz neprežila, troch colníkov, ako aj dvoch mužov a dieťa previezli záchranári s rozličnými zraneniami do nemocnice. „Presná príčina tejto tragickej nehody je v štádiu vyšetrovania,“uviedla Renáta Čuháková, nitrianska krajská policajná hovorkyňa. „Je to obrovská tragédia. Chcem vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalej rodine. Urobím všetko preto, aby sme im v týchto ťažkých chvíľach pomohli,“ vyjadril sa k nehode prezident finančnej správy František Imrecze. Finančná správa a predovšetkým colníci začali krátko po nehode organizovať zbierku na podporu pozostalých obete tejto tragickej dopravnej nehody.