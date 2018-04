Ani dva roky od smrti školáčky Mišky († 12) nepadol rozsudok: Nepochopiteľné gesto na podporu obžalovanej učiteľky!

Okresný súd v Spišskej Novej Vsi v piatok ( 27.4.) pokračoval v prerušenom hlavnom pojednávaní vo veci tragickej sánkovačky na Plejsoch, pri ktorej 3. marca 2016 zomrela 12-ročná školáčka Miška a ťažko sa zranila 13-ročná Veronika.





Obhájca obžalovanej vyrukoval s prekvapivou informáciou. „Takmer stovka ľudí ktorá obvinenú učiteľku pozná mi doručila 18. apríla prehlásenie ktorým vyslovuje Petre S. všestrannú podporu v danej situácii,“ povedal obhajca obžalovanej Alexander Farkašovský.

Sudca bol neoblomný

„Listinu podpísali rodičia školákov ktorých donedávna učila, tréneri a kolegovia zo školy,“ spresnil obhájca. Samosudca po prečítaní prehlásenia zaujal k nemu jednoznačné stanovisko. „Súd nebude akceptovať ani prihliadať na danú listinu pri svojom rozhodovaní a preto ju ani nezakladá do spisu.“

Socík žije?

Obhajca nebol nadšený jeho rozhodnutím, zato poverený zástupca rodičov Mišky netajil spokojnosť. „Obsah prehlásenia mi pripomína skôr charakteristiku pracovníka z čias komunizmu ako korektné vyjadrenie, preto je správne rozhodnutie samosudcu o jeho neakceptovaní,“uviedol Rudolf Manik.

Obžalovaná na pojednávanie nechodí

Na pojednávaní chýbala obvinená učiteľka ZŠ na Drábovej ulici v Košiciach Petra S. (32), ktorá kvôli rizikovej gravidite súhlasila s pojednávaním v jej neprítomnosti. Obžaloba ju viní z prečinov usmrtenia a ťažkého ublíženia na zdraví, ku ktorým došlo tak, že ako vedúca výcviku v lyžiarskom stredisku Krompachy – Plejsy. nedohliadala dostatočne na bezpečnosť zverených žiakov a tak došlo k smrteľnému zraneniu školáčky Mišky T. († 12) a k ťažkej ujme na zdraví Veroniky B.

Jatrenie rán

Chýbala však aj najbližšia rodina nebohého dievčatka. Jej rodičia hneď na prvom pojednávaní urobili rozhodnutie, že prídu až v deň, kedy sudca vynesenie rozsudok. „Veľmi nás psychicky vyčerpal a zarmútil opis toho, za akých dramatických okolností zomrela naša milovaná dcérka i to, aké vážne zranenia utrpela,“ povedala zronená mama Ivka. „Veľmi reálne som si všetko predstavovala a bolo to naozaj veľmi ťažké. Okrem toho boli sme spolu s manželom zhrození z výhovoriek učiteľky, ktorá jednoznačne zanedbala povinnosti pedagogického dozoru,“ dodala smutne.

Krátka pamäť

Hlavné pojednávanie pokračovalo vypočúvaním chatára, tiež vodiča ktorý v danom čase zabezpečoval odvoz kuchárky a súdneho znalca. Výpovede prvých dvoch až na drobné výnimky takmer kopírovali výpoveď obžalovanej, ale na mnohé podrobnosti si už nepamätajú. Úlohou súdneho znalca bolo poskytnúť odborné vyjadrenie k príčine smrti malej Mišky.

Nešťastné dieťa

„Najzávažnejšie zranenia utrpela maloletá v oblasti hlavy. Išlo o niekoľkonásobnú fraktúru lebky a pomliaždenie mozgových lalokov. Ich príčinou bol prudký náraz do stromu a následný pád na kameň,“ povedal Peter Popaďák. Na otázku sudcu o tom či by prilba zachránila život školáčky, Popaďák uviedol. „Zranenia tohto typu by neutrpela, ale prilba by jej život nezachránila, keďže dieťa prudkým myknutím tela pri náraze utrpelo, odtrhnutie krčnej chrbtice od spodiny lebečnej (zlomený väz), čo je smrteľné zranenie,“ vysvetlil súdny znalec.

Pokračovanie v júni

Pojednávanie kvôli požiadavke obhajoby na vypočutie ďalšieho svedka, ale aj prehrávky výpovedí účastníkov lyžiarskeho výcviku napokon odročili na začiatok júna.

Tragická sánkovačka



Dve školáčky sa so súhlasom učiteľky sánkovali na klzákoch mimo prevádzkových hodín na veľmi strmej zjazdovke nazývanej komín. Došlo pritom k nekontrolovanému pohybu a následnému otočeniu klzáka ktorý sa spolu s deťmi dostal na kamenistý okraj zjazdovky, kde zadnou časťou tiel a záhlavím (nemali prilby) narazili do stromu a Miška následne dopadla kameň. Mladšie z dievčat zomrelo pri prevoze do nemocnice, staršie sa z ťažkých zranení liečilo 16 týždňov