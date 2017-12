Andrea Vlčková je už rok nezvestná: Jej exmanžel sa prvýkrát postavil pred súd

Ani po roku niet po nezvestnej ani stopy! Andrea Vlčková (34) zmizla v Hlohovci vlani 13. decembra po tom, ako odviezla synov do školy a do škôlky. Na Okresnom súde v Trnave sa včera začalo hlavné pojednávanie s jej exmanželom Miroslavom Vlčekom (47), ktorého prokuratúra obžalovala zo zločinu pozbavenia osobnej slobody formou spolupáchateľstva.

Na úvod hlavného pojednávania sa sudca spýtal, či obvinený a prokurátor chcú uzavrieť dohodu o vine a treste. „Nie, nemám,“ povedal stručne Vlček, ktorý chce v prípade únosu jeho exmanželky dokázať svoju nevinu. „Keďže nie sú splnené podmienky, ani ja s dohodou nesúhlasím,“ uviedol prokurátor. Sudca vzápätí oboznámil prítomných, že z hľadiska toho, aby zo súdnej siene neprenikli informácie umožňujúce ich zneužitie prípadnými páchateľmi, či možnosť marenia vyšetrovania, hlavné pojednávanie bude neverejné. „Nebudeme sa k ničomu z tejto veci už vyjadrovať,“ odmietla sa baviť s prítomnými novinármi mama Andrey Vlčekovej, a rovnako tak reagovali jej príbuzní.

Nikto nechce nič povedať

Celý zamotaný prípad začal ešte vlani 13. decembra. Andreu Vlčekovú zatiaľ neznámi páchatelia uniesli osobným autom spred škôlky, kam iba chvíľu predtým odniesla svojho mladšieho syna (5). Podľa prokuratúry sa na únose podieľali dve osobné autá, pričom jedno malo pozmenenú štátnu poznávaciu značku. Jedným z podozrivých je aj Andrein exmanžel Miroslav, ktorého polícia zadržala na úteku a skrývajúceho sa. Vlček je v súčasnosti vo väzbe v Banskej Bystrici. „Čin mal spáchal s osobitným motívom, ktorým bola pomsta,“ konštatoval v obžalobe prokurátor. „Dajte nám pokoj,“ odmietali čokoľvek povedať Andreyni príbuzní. „Nie, nebudeme sa k tomu vyjadrovať, no myslíme si, že Miro nič nespravil,“ zhodovali sa známi a kamaráti obžalovaného, ani oni sa ale viac k celej veci nechceli vyjadrovať.

„Bitka“ bude aj o deti

Miroslav a Andrea boli manželmi viac ako 10 rokov a spolu majú dve deti. Dvojica sa dostala do konfliktu po tom, čo Miroslava za podvody poslal sudca do väzby, kde strávil 2 roky a 8 mesiacov. Z basy sa dostal vlani v novembri na kauciu, ktorú mala za neho zaplatiť sestra. Už o mesiac na to jeho bývalú ženu uniesli. Predtým, ako skončil v cele, však na Andreu ešte údajne stihol prepísať viaceré ich majetky. Kam sa jeho exmanželka stratila netuší nikto. Rovnako tak nikto zatiaľ nevie, čo bude s ich chlapcami, o ktorých sa zatiaľ stará Andrein brat a jej mama. „Miro sa vyjadril, že ich dá radšej do ústavu ako by ich mali vychovávať zlodeji,“ prezradil jeden z Vlčekových kamarátov. Vo veci zverenia maloletých do výchovy by mal v najbližšom čase rozhodovať súd. Na otázku, či Andrea ešte žije si ale odpovedať nikto z prítomných netrúfol. Ďalšie pojednávania s Vlčekom sú na programe v utorok a v stredu.