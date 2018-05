Hrozivá nehoda sa stala približne osem kilometrov od Žiliny.

V Hornom Hričove (okres Žilina) sa pred 11.00 h zrazilo vozidlo dopravnej zdravotnej služby s autom. Nehoda si vyžiadala dvoch ťažko a šiestich ľahko zranených.

Na miesto bol vyslaný aj hasičský evakuačný autobus, záchranársky vrtuľník a 4 vozidlá záchrannej služby.

Osobné auto sa zrazilo so sanitkou. Foto: Pavol Konštiak

Na mieste tragédie zasahujú záchranárske zložky aj vrtuľník. Cesta pri Hornom Hričove, v úseku medzi Žilinou a Bytčou, je pre dokumentovanie nehody uzavretá. Dopravu odkláňajú policajti.

Vodič sanitky, ktorý neutrpel žiadne zranenia videl, ako sa na neho rúti osobné auto. "Bolo to niečo strašné, trúbil som mu, no akoby nereagoval, len veľkou rýchlosťou išiel priamo na nás. Pacientka mi ešte kričala, veď do nás naburá a ani to nedopovedala a auto bolo v nás," vraví vodič sanitky, ktorý letel rovno do priekopy.

Sanitku z priekopy vytiahla odťahová služba.

