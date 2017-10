AKTUÁLNE: Chladnokrvný útok nožom uprostred Mníchova, na mieste je niekoľko zranených!

Neznámy páchateľ zaútočil dnes ráno v Mníchove nožom na niekoľko ľudí a niektorých z nich pri tom zranil.

Mníchovská polícia po páchateľovi útoku intenzívne pátra a zároveň vyzvala obyvateľov v okolí námestia Rosenheim, aby nevychádzali z domov a tomuto miestu sa vyhýbali.

Podrobnosti incidentu zatiaľ nie sú známe. Nejasný je taktieť motív útočníka, ako informovala agentúra Reuters.

Nikto z napadnutých sa našťastie nenachádza v ohrození života, uvádza agentúra DPA s odvolaním na políciu.

[html]<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="cs"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Munich knifeman goes on stabbing rampage, German police tell residents ‘STAY INDOORS’ <a href="https://t.co/4aS48XyVY2">https://t.co/4aS48XyVY2</a> <a href="https://t.co/Cr55xBBufV">pic.twitter.com/Cr55xBBufV</a></p>— Voice of Europe (@V_of_Europe) <a href="https://twitter.com/V_of_Europe/status/921656096221286401?ref_src=twsrc%5Etfw">21. října 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> [/html]

Podľa svedkov hrozného incidentu by útočníkom mal byť asi 40-ročný muž na čiernom bicykli. Oblečené mal sivé nohavice, zelenú bundu a na chrbte niesol ruksak.