Zlá farba vlasov aj nevábivé strihy! Jedna z najlepších slovenských kaderníčok sa pozrela na účesy našich političiek

Dobrý účes je základ skvelého výzoru. Určite to vedia aj političky. Nie vždy im to ale s účesom vyjde. Niekedy sa vedia dobre dogabať. Ktorá z nich to prehnala a ktorá naopak zahviezdila? Jedna z najlepších kaderníčok Marietta Murga si o ich "výtvoroch" myslí svoje!

Pošlite nám tip Tip redakcii

Marietta Murga: "U pani ministerky Žitňanskej by prospela celková zmena, jemné zosvetlenie farby by jej zalichotilo a dodalo mladší vzhľad. Strih by taktiež potreboval zmodernizovať." Foto: archív

