Začína sa automobilová udalosť roka: Pozrite si TOP 15 kúskov, ktoré na vás čakajú!

Už zajtra 25. apríla otvorí pre verejnosť svoje brány Autosalón Bratislava 2018. Najprestížnejšia automobilová udalosť roka nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom regióne pod jednou strechou naservíruje všetkým milovníkom áut skvelú prehliadku. Tento rok sa v bratislavskej Inchebe ukáže aj viacero exkluzivít. Pozrite si prehľad toho najzaujímavejšieho, čo na vás čaká.

1. Mercedes AMG Project One Foto: automobilky

Superšporty ako kategóriu pozná dnes už asi každý, no pred niekoľkými rokmi vznikla nová, exkluzívnejšia spoločnosť, ktorá si rada hovorí hyperšporty. Dobrým príkladom je aj AMG Project One, ktorý je v podstate prezlečenou formulou 1. Ide o naozajstnú exkluzivitu, veď vyrobených bude len 99 kusov. To hlavné však Project One ukrýva pod kapotou. Raketový pohon zabezpečuje okrem benzínového šesťvalca viacero elektromotorov s celkovým výkonom 1 000 konských síl. Musíme uznať, že takýto kúsok sa často na našom autosalóne nevidí!