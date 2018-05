FOTOSTORY: Tieto miesta musíte vidieť: Vodopád pri Lučenci vás nezamočí! Hrad Divín odkrýva nové tajomstvá. Foto: pem



Slovensko má nekonečne nádherných miest. Stačí si len vybrať a môžete vidieť, čo nikde inde na svete neuvidíte. Dnes vám ponúkame miesta v Novohrade a Gemeri, ktoré vám potešia srdce. Na svoje si prídu nielen milovníci prírody, ale aj histórie.

Ak si myslíte, že vstup pod každý vodopád na svete vás premočí do poslednej nitky, mýlite sa. Stačí zájsť do Šomošky v okrese Lučenec a aj keď sa postavíte priamo pod obrovský vodopád, ostanete úplne nasucho. Neveríte? Tak to skúste na vlastnej koži.



Pod týmto vodopádom v Šomoške vám nehrozí, že budete celí mokrí. Foto: pem

