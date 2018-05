Po vybudovaní novéhol letiska by sa mala prevádzka súčasného letiska Fryderyka Chopina postupne utlmovať.

Nové letisko by chceli otvoriť v roku 2027 a v prvých rokoch by malo podľa súčasných plánov prepraviť 45 miliónov pasažierov ročne.

Poľsko vybuduje 40 kilometrov od Varšavy nové letisko, ktoré bude patriť medzi najväčšie letiská v Európe. V piatok o tom rozhodol poľský parlament, pričom za túto legislatívu hlasovalo 235 poslancov, 190-ti boli proti a štyria sa zdržali.

Vybudovanie nového veľkého letiska pri Varšave je dávnym plánom šéfa vládnej strany Právo a spravodlivosť Jaroslawa Kaczynského a jedným z cieľov tohto projektu je posilnenie dopravného spojenia a tým pádom aj obchodnej výmeny s Čínou. Projekt ráta s postupným odstavením súčasného varšavského Letiska Fryderyka Chopina.

Nové letisko by chceli otvoriť v roku 2027 a v prvých rokoch by malo podľa súčasných plánov prepraviť 45 miliónov pasažierov ročne. Postupne by mal podľa plánov poľskej vlády počet prepravených pasažierov narastať až na 100 miliónov ročne.