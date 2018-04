Tri svetové premiéry z Viedne

Volkswagen predstavil progresívny hybrid, nový naftový agregát a verziu na zemný plyn.

Počas aktuálneho podujatia Vienna Motor Symposium koncern predstavil tri nové agregáty, ktoré by mu mali pomôcť s ďalším znižovaním flotilových emisií na 95 g/km CO2, ktoré predpisuje EU na rok 2020.

Prvým z nich je 48 voltový mild-hybrid systém, ktorý na budúci rok predstavi Volkswagen v modeli Golf a ktorého cieľom je priniesť cenovo dostupnú hybridnú technológiu masám. Automobilka hovorí o drastickom poklese emisií a extra dynamike.

Vo Viedni predstavil koncern tri nové agregáty Foto: Volkswagen

Druhým motorom je agregát s označením 1,5 TGI Evo (kód EA211 Evo) s priamym vstrekovaním a prepĺňaním s variabilnou geometriou. Jeho výkon je 96 kW (130 koní), ponúkne 200 Nm už od 1400 otáčok a s dvojspojkovou prevodovkou DSG očakáva automobilka spotrebu 3,5 kilogramu CNG na 100 kilometrov, čo mu v prípade pohonu na CNG dáva dojazd až 490 kilometrov, pričom na benzín prejde ďalších 190.

Treťou novinkou je dvojlitrový naftový agregát (EA288 Evo), ktorý svoju kariéru odštartuje ako súčasť mild-hybrid systému a ponúkne výkon od 100 do 150 kW (od 136 do 204 koní). Tieto motory poputujú najprv do vozidiel značky Audi a neskôr aj ostatných značiek koncernu. Okrem toho sa značka zamerala aj na výfukové potrubie, v ktorom optimalizovala filter pevných častíc a SCR filter s ohľadom na efektívnosť.