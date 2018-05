TEST: Citroen C3 AirCross

SUV sú minulosťou, nech žijú crossovery

Citroën novinku síce volá kompaktné SUV, vzhľadom na pohon iba jednej nápravy a veľmi variabilný interiér (odkaz na pôvodnú C3 Picasso) je to v našich očiach skôr crossover. Nech ho ale škatuľkujeme akokoľvek, momentálne spadá do jednej z najobľúbenejších kategórii a preto aj táto novinka vzbudzuje slušný záujem. Možno nie práve v testovanej farbe, ktorá nepatrí medzi najžiarivejšie, ale aj nenápadnosť má svoje prednosti.

Farbu vyberajte dôkladne Foto: Matej Jankovic

Kam s ním?

C3 AirCross nie je pre nás úplne neznámym autom, v redakcií sme stihli odjazdiť aj benzínový trojvalec, ktorý dobre poznáme už z menšieho modelu C3 a v kombinácii s automatickou prevodovkou naňho nedáme dopustiť. Pri využití auta naplno však najmä na diaľniciach človek podvedomky rozmýšľa nad potrebou naftového agregátu, ktorého triezvym reprezentantom je práve testovaný model vybavený naftovým agregátom s objemom 1,6 litra vo verzií BlueHdi 100 s výkonom 73 kW (99 koní) a krútiacim momentom 254 Nm. Naše auto malo päťstupňovú manuálnu prevodovku, kým drahší a silnejší model BlueHdi 120 S&S má okrem vyššieho výkonu (88 kW, teda 120 koní) aj šesťstupňovú prevodovku. Príplatok je rovných tisíc EUR.

Vzhľadom na cenu je atraktívny a nápaditý Foto: Matej Jankovic

Je iný

Interiér je ďalšou variáciou značky Citroën na tému, ktorú odštartoval s prvým Cactusom a má svoj vlastný šmrnc. Napriek tvrdším materiálom je interiér atraktívny na pohľad a vďaka šikovnej práci s tvarovaním aj plný úložných priestorov. To, že väčšinu vecí v novodobých Citroenoch nastavíte už len cez dotykovú obrazovku nám stále nie je úplne po chuti, najmä pre rýchlosť jej odozvy, no pomaly si zvykáme.

Počas testu sme sa neraz prichytili pri tom, ako odlišne sme vnímali naftový C3 AirCross od benzínového modelu. Pozitívne. Najväčší vplyv na to mal jazdný komfort. Naftový C3 AirCross mal obuté kompromisné 16-palcové disky s pneumatikami 205/60 R16, ktoré stále vyzerajú viac ako dobre a zároveň s dostatočnou gumou okolo seba tvoria výbornú bariéru voči rozbitým cestám. Svoj vplyv mal aj o niečo ťažší naftový agregát, s ktorým prišiel výraznejší pocit stability a rozvahy.

Niekto si zvykne rýchlo, ďalší pomalšie. My by sme chceli rýchlejšiu odozvu systému Foto: Matej Jankovic

Vnútorný priestor nesklamal

Silnou stránkou modelu C3 AirCross je aj jeho variabilita. Nielenže sa nám dozadu podarilo pri troche čarovania naložiť tri deti (sedačka plus dva podsedáky), no v jeho vysokom batožinovom priestore sme odviezli až prekvapivo veľa. Ak sme potrebovali ešte viac, stačí posunúť zadné sedadlá dopredu a zo 410 litrov máte zrazu 520 litrov, aj keď s nie úplne rovnou podlahou a to ešte nehovoríme o prípadnom sklopení zadných sedadiel.

To sú však presne tie prípady, kedy sme ocenili naftový motor pod kapotou, pretože bez odvrávania zrýchľoval a nevadili mu ani diaľničné stúpania. C3 AirCross sme dôkladne preskúšali nielen v okolí mesta, ale najmä dlhými diaľničnými trasami, ktoré zvládal s nadhľadom a odhodlaním. Priemerná spotreba nám na záver testu vyšla 5,1 liter na sto kilometrov, no jazdili sme s autom, ktoré sme v podstate zároveň zabiehali a myslíme si, že spotreba ešte v budúcnosti klesne.

Sedadlá sú pohodlné aj pre širšie postavy Foto: Matej Jankovic

Záver

Naše srdcia si tento novodobý Picasso získal a aj keď Citroën chce, aby sme na tento prívlastok zabudli, tak pri niektorých farebných kombináciách mu to možno sedí ešte lepšie, ako predchodcovi. Po skúsenostiach s oboma motorizáciami by sme pre naše využitie volili naftový agregát, ktorý neodvráva ani pri plnom naložení. Zvažovali by sme však príplatok na silnejšiu verziu so 6-stupňovou prevodovkou.

S jeho veľkosťou môžete pracovať Foto: Andrej Ježo

Technické údaje: Citroën C3 AirCross BlueHDi 100 Feel

Motor, benzín (cm3, kW/kone): 1 560 (73/99)

Maximálna rýchlosť (km/h): 175

Zrýchlenie (s): 11,5

Prevodovka: 5MT

Spotreba (mesto, mimo, komb. l/100km): 4,5/3,5/3,9

Objem kufra (5 miest, l): 410-520

Základná cena s test. motorom a prevodovkou (€): 15 990

V správnej farebnej kombinácii je veľmi nenápadné Foto: Matej Jankovic

Naše hodnotenie:

Vonkajší vzhľad: ++++ (4 hviezdičky)

Spotreba: ++++ (4 hviezdičky)

Motor a jazdné vlastnosti: +++ (3 hviezdičky)

Interiér a vnútorný priestor: +++ (3 hviezdičky)

Cestovný komfort: ++++ (4 hviezdičky)

Celkovo: +++1/2 (3,5 hviezdičky)