V nemeckom Osnabrücku sa budú lakovať a montovať karosérie nového SUV Karoq.

Koncern VW chce postupne presunúť časť výroby modelov Škoda do Nemecka. V Mladej Boleslavi z tohto nápadu nie sú ndšení.

Škoda presúva časť výroby do Nemecka

Oficiálnym vysvetlením presunu časti výroby manšieho SUV Karoq do Nemecka je fakt, že auto sa na trhoch uchytilo nad očakávanie dobre a treba urobiť ráznejšie kroky, smerujúce k uspokojeniu dopytu.

Výroba v severonemeckom Osnabrücku by mala začať koncom tohto roku a pokračovať tam bude minimálne celý ďalší rok. Presun má byť iba dočasný a hlavná časť výroby Karoqu zostane naďalej v Českej republike. V Osnabrücku sa už teraz lakujú aj Fabie a čiastočne sa kompletujú, respektíve kompletovali aj niektoré modely značky Porsche.

Škoda je aktuálne prakticky najziskovejšou časťou celého koncernu VW. Pokiaľ ide o prevádzkovú maržu, teda podiel prevádzkového zisku na tržbách, tak prekonala dokonca aj luxusnú divíziu Audi. Jej výhodou je využívanie modulárnych platforiem a lacná pracovná sila.

Tento fakt ale spôsobuje vo vnútri koncernu aj určité napätie, pretože napríklad divízia Volkswagen - a s ňou nepriamo aj celý koncern - bojujú s astronomickými nákladmi, ktoré si vyžiadalo urovnanie emisného škandálu, známeho aj ako Dieselgate. Hovorí sa dokonca aj o tom, že do Nemecka by sa mala kompletne presunúť výroba nového Superbu, vedenie koncernu to však označilo za fámy.