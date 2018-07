Renault po štvrtej sezóne opúšťa Formulu E

Stál pri nej od začiatku a úspech si vychutnal aj pri posledných pretekoch.

Keď v roku 2014 odštartovali prvé preteky Formule E, Renault bol pri tom a prvým trom sezónam dominoval. Ich štvrtá, posledná sezóna nezostala bez bodov, no na titul to nestačilo (továrenský tím skončil na piatom mieste v celkovej kvalifikácii). Nedeľňajší druhý pretek v New Yorku a zároveň aj posledný v tejto sezóne sa dokonca zaobišiel aj bez umiestnenia na pódiu pre továrenský tím ( Sébastien Buemi z tímu Renault e.dams skončil štvrtý), titul však patrí jazdcovi Jean-Eric Vergne zo súkromného tímu Techeetah jazdiacom na monoposte Renault.

Nech už sú skutočné dôvody odchodu Renaultu akékoľvek (samotná automobilka hovorí o sústredení na kráľovskú disciplínu – Formulu 1), Renault sa vyberá opačným smerom ako väčšina značiek a pripravenú pôdu doslova odovzdá partnerovi z Aliancie – automobilke Nissan, ktorej elektromobily sú na bežných cestách predsa len viditeľnejšie. Palce budeme držať samozrejme obom, nová sezóna bude rozhodne zaujímavá – Formula E dostane vozidlá druhej generácie, ktoré sú silnejšie a majú batérie s väčšou kapacitou, vďaka čomu nebudú môcť kalkulovať s výmenou auta počas pretekov.