Renault predstavil výkonnejšiu verziu svojho hot-hatchu: Mégane R.S. Trophy

Vyšší výkon, lepšie brzdy a samosvor už v základe, výber prevodovky zostane na zákazníkovi.

Už samotný Mégane R.S. novej generácie je vynikajúce vozidlo, krátko sme sa s ním zoznámili na slovenských cestách ako aj na Slovakiaringu v najväčšom daždi prvej polovice leta a nadchol nás nielen jeho podvozok (a naladenie systému 4Control), ale taktiež spolupráca nového agregátu s objemom 1,8 litra a dvojspojkovej prevodovky EDC.

Alcantarou potiahnuté Recaro sedačky sú ukotvené o 2 centimetre nižšie Foto: Renault

Dnes Renault oficiálne predstavil ostrejšiu verziu Trophy, ktorá je tradíciou už od roku 2005, kedy spôsobila doslova senzáciu vo svojej triede a zabetónovala pozíciu odnože Renault Sport nielen v našich srdciach na nepodstatnom Slovensku, ale rovnako aj na tých najdôležitejších trhoch pre výkonné hatchbacky v Európe (Anglicko, Švajčiarsko, Francúzsko a iné). V roku 2011 Renault predstavil verziu Trophy vychádzajúcu z verzie s výkonom 265 koní, ktorá stanovila latku medzi hatchbackmi s pohonom predných kolies rekordným časom na Nurburgringu (v ktorom porazila svoj vlastný rekord modelu R26.R). Ďalšia generácia Trophy prišla s poslednou aktualizáciou tretej generácie Méganu s výkonom 275 koní, nižšou hmotnosťou, výfukom od firmy Akrapovič a príplatkovým nastaviteľným podvozkom od Öhlins.

Nové 19" kolesá Jerez obuté do špecifických pneumatík Bridgestone S001 vyvinutých pre verziu Trophy Foto: Renault

Podobne ako v minulosti, Trophy je o dolaďovaní detailov, nie o nekompromisnom nastavení (na to si ešte budeme musieť počkať – pravdepodobné je opätovné použitie označenia Trophy-R). Do štandardnej výbavy pribudne podvozok s označením CUP (o 25% tuhšie tlmiče, o 30% tuhšie pružiny a o 10% tuhšie stabilizátory), samosvorný diferenciál Torsen, prepracované turbo s keramickým ložiskom, bi-materiálne brzdy (ľahšie o 1,8 kilogramu na koleso, odolnejšie), 19-palcové disky Jerez obuté do pneumatík Bridgestone S001 (rozmer 245/35) a do príplatkových položiek pribudnú Alcantarou čalúnené sedačky Recaro (ukotvené o 2 cm nižšie) a ešte ľahšie disky Fuji (tiež 19-palcové), ale tie až v budúcom roku.

Renault Mégane R.S. Trophy Foto: Renault

Výkon poskočil na 220 kW (300 koní) a 400 Nm (resp. 420 Nm v prípade prevodovky EDC) a kvôli novej emisnej norme sa auto nevyhlo filtru pevných častíc. Zaujímavosťou je aj výfuk s aktívnou klapkou, ktorá na prianie pridá hlasitosť a ikonická farba Liquid Yellow. Na cenu si ešte budeme musieť počkať.