Peugeot 508 sa vracia

Prvé fotografie nasvedčujú brutálnu formu, Peugeot ale stále mieri predovšetkým na firemnú klientelu.

Prvé zásadné prekvapenie tohtoročného autosalónu v Ženeve predstavil včera Peugeot. Dlho sme si neboli istí, čo sa stane s modelom 508 a či automobilka vôbec plánuje nástupcu a dnes to máme konečne čierne na bielom. Peugeot 508 je späť v hre a vo fantastickej forme!

S výškou iba 1,4 metra nepôsobí ako bežné služobné auto Foto: Peugeot

Pravdou je, že segmente D nie je práve najatraktívnejším trhom pre výrobcov, ľudia utekajú najmä k SUV a aj preto konštruktéri nového modelu PEUGEOT 508 mali jasné zadanie: prejsť od klasickej trojpriestorovej karosérie sedan so 4 dverami a samostatným batožinovým priestorom k novej, atraktívnej 5-dverovej karosérii, ktorá by v sebe spájala prvky karosérií typu kupé a fastback. Novinka je vysoká iba 1,4 metra a fotografie sľubujú veľmi atraktívne auto, ktoré uvidíme naživo už o niekoľko dní.

i-Cockpit v plnej kráse Foto: Peugeot

Dlhé je 4,75 metra a milým detailom sú bezrámové okná, tradičná zbraň dynamicky pôsobiacich vozidiel. Batožinový priestor má 487 litrov, v prípade sklopených zadných sedadiel až 1537 litrov. Pohľad z predných sedadiel nám pripomína naše prianie, ktoré sme vyslovili, keď sme si prvýkrát sadli do modelu 3008. Vtedy sme sa pýtali, prečo Peugeot podobný interiér nedá do niečoho nižšieho, širšieho – ideálne dynamického kupé. Prvá odpoveď Peugeotu na seba nechala síce chvíľu čakať a nie je úplne podľa našich očakávaní, no aj v 508 vyzerá i-Cockpit stále dobre a tešíme sa za volant.

Bezrámové okná sú stále in bez ohľadu na čas Foto: Peugeot

Plynulo tak prejdeme k pohonným jednotkám. Benzínová 1,6-tka (s výkonmi 180 a 225 koní vo verzií GT) sa už dnes teší na svoju šancu, väčší objem dostane zatiaľ iba naftový motor s objemom 2,0 litra, pre šetrných príde aj naftová 1,5-ťka (výkony od 130 koní jedna-päťky až po 180 koní dvojlitra). V roku 2019 sa pridá aj Plug-in Hybrid v kombinácii s benzínovým motorom. Predaj začína v septembri tohto roka a auto sa bude vyrábať vo fabrike v meste Mulhouse vo Francúzsku.