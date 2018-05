Mladí budú môcť v lete cestovať v EÚ vlakmi zdarma

Možnosť cestovať zdarma by sa mohla týkať až 30-tisíc ľudí.

Cestovať vlakmi zdarma v rámci Európskej únie budú môcť od júla do septembra tohto roka.

Na základe iniciatívy Európskeho parlamentu Spoznaj EÚ sa v prvom kole od 12. do 26. júna môžu prihlásiť iba obyvatelia členských štátov, ktorí dovŕšia osemnásť rokov 1. júla. Vycestovať môžu minimálne na jeden deň a maximálne na tridsať do štyroch rôznych krajín. Oznámila to v pondelok Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.

Akcia sa týka najmä cestovania vlakmi, no v špeciálnych prípadoch aj ostatnej dopravy, napríklad pre zdravotne postihnutých, či v oblastiach s obmedzeným prístupom. Podrobnejšie informácie budú dostupné na Európskom portáli pre mládež, alebo na Facebooku v druhej polovici mája.