Každý štvrtý Čech si mýli hybrid s elektromobilom

Za najekonomickejší variant považuje väčšina Čechov benzínové autá.

Približne štvrtina Čechov si pletie hybridné auto s elektromobilom, sedem percent si myslí, že hybridné autá sú schopné jazdiť na súši aj na vode. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS medzi tisíckou respondentov.

Na druhú stranu - povedomie o hybridoch stúpa - dve tretiny ľudí správne uviedlo, že ide o kombináciu spaľovacieho motoru a elektromotoru. Medzi tými, ktorí odpovedali správne, prevažovali muži.

Tretina opýtaných by uvažovala nad kúpou hybridného auta, približne 80 percent si myslí, že štát by al viac dohliadať na to, aké autá jazdia po cestách a viac, než 40 percent oslovených by podporilo snahu o zníženie predaja áut s vysokými emisiami a naopak - podporiť nákup áut s alternatívnym pohonom.

Polovica opýtaných si myslí, že najnižšie prevádzkové náklady majú benzínové autá, tento typ pohonu uprednostňujú dve tretiny mužov a polovica žien.