Kapsule pre Hyperloop navrhujú dizajnéri z BMW Takto by mali vyzerať kapsule, ktoré by spoločnosť Virgin Hyperloop mohla použiť v Dubaji. Foto: BMW Designworks

Dizajnérske štúdio BMW Designworks sa spolu so spoločnosťami Virgin Hyperloop One a Road and Transport Authority of Dubai podieľala na návrhu prototypu kapsule pre Hyperloop v Dubaji.

Návrh mal nedávno svoju celosvetovú premiéru v Dubaji a verejnosť tak mala po prvýkrát možnosť prezrieť si reálny prototyp Hyperloopu v životnej veľkosti. Kapsula na prepravu osôb, ktorá by vďaka elektromagnetickému pohonu mala vo vákuovom tuneli premávať rýchlosťou až 1 080 km/h, teoreticky umožní prepravu z Dubaja do Abú Zabí za 12 minút. Čítajte viac Takto skrížil Airbus auto s dronom, vie ho napojiť aj na Hyperloop Spoločnosť Virgin Hyperloop One v súčasnosti rokuje o ďalšej fáze vývoja (Fáza 2) so spoločnosťou RTA s cieľom postaviť celosvetovo prvý prepravný systém Hyperloop na území Spojených arabských emirátov alebo na Strednom východe.



Dizajnérske štúdio BMW navrhovalo samotnú kapsulu. Najväčšou výzvou, s ktorou sa museli popasovať, bolo vytvorenie pohodlného bez okien, ktorý by nepôsobil neosobne a v ktorom musela byť splnená základná požiadavka – cestujúci musia počas celej jazdy sedieť. Čítajte viac Technologická revolúcia v hromadnej doprave: Kríženec vlaku a lietadla, stačí nasadnúť Koncepcia tohto dizajnu prichádza hneď s niekoľkými riešeniami – viacsmerovým individuálne ovládaným osvetlením a digitálnymi infotainmentovými displejmi, ktoré spoločne vytvárajú pocit personalizovaného priestoru pre každého pasažiera. Podsvietená je aj podlaha, čo zároveň plní orientačnú a bezpečnostnú funkciu.

Autor: Martin Domček