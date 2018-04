Ako budú vyzerať autá v roku 2035? Značka DS má svoju predstavu

Koncept DS X E-Tense je plne elektrický, má však stále volant.

To je predsa dobrá správa. Francúzi čakajú, že aj v roku 2035 budeme schopní svoje auto šoférovať sami. Dokonca poriadne rýchlo. Elektromotory modelu DS X E-Tense majú najvyšší výkon až 1360 koní v režime pre jazdu na okruhu. V cestnom móde bude musieť stačiť triezvych 540. Dobrou správou je, že po nehode sa telo auta dokáže vrátiť do svojej pôvodnej podoby.

DS X E-Tense Foto: DS Automobiles

Na jednej strane teda extrémny športiak, no po aktivovaní autonómnej jazdy sa DS X E-Tense premení na luxusnú schránku. Stačí si vliezť do interiéru časti vozidla prekrytej sklenenou kupolou a človek sa ocitne v inom svete. Mäkká koža, masážne sedadlá a dokonalý výhľad vás prenesie do iného sveta. S dodatočným sedadlom tak môžete cestovať dokonca traja.