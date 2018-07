Agent 007 sa má od včera opäť na čom voziť

Aston Martin DB5 najslávnejšieho agenta všetkých čias si môžete vyskúšať na vlastnej koži.

Nový model z dielní Lega patrí do podskupiny Creative Expert, pozostáva z 1290 dielov a nebude patriť do rúk tých najmenších. Kto si však nájde niekoľko hodín času a potrebnú trpezlivosť, toho bude môcť tešiť výsledný model legendárnej britskej značky Aston Martin so všetkými vylepšeniami, ktoré si pamätáte z filmu.

Oceňujeme riešenia z dielní Q Foto: Lego

Agent 007 tak bude môcť svojho spolujazdca vystreliť, vysunúť štít proti guľkám, či zbrane v prednej časti. Tým sme všetky drobnosti nevyčerpali, model ponúka naozaj veľa, na prvý pohľad zamrzí iba nie úplná vernosť niektorých kriviek. Lego však asi čerpá z úspechu viacerých modelov, ktoré predstavil v posledných rokoch a napriek tomu, že išlo o autá s vyslovene náročnými krivkami (Bugatti Chiron, Porsche GT3 RS), zákazníkom odlišnosť od originálu zrejme až tak nevadí.